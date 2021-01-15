Актер студии «Квартал-95» 46-летний Степан Казанин с женой и друзьями проводит новогодние каникулы в пятизвездочном отеле Lily Beach Resort and Spa на Мальдивских островах. Об этом 14 января сообщило издание «Страна»

«Квартал- 95» поиздевался над Фокиным и Кравчуком — видео © Facebook, Студия "Квартал 95" ведет себя очень шумно. Другие обитатели комплекса жаловались, что ночами актер резвится в общественном бассейне.

Курортный спа-комплекс Lily Beach работает по системе «все включено» и находится на острове Хувахенду. К услугам гостей есть роскошные виллы и люксы. В число удобств входят собственная терраса, кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также домашний кинотеатр.

Цена отдыха в комплексе за 8 ночей на двоих стартует от 243,5 тысячи гривен (640 тысяч рублей).

В прошлом году в январе президент Украины Владимир Зеленский угодил в скандал, когда уехал с семьей отдыхать в Оман. Он проживал в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel, стоимость одной ночи в котором доходит до 4 тыс. евро (в президентском люксе). На днях экс-президент Петр Порошенко вернулся с Галапагосских островов, где его семья на условиях анонимности арендовала одну из самых дорогих яхт. Стоимость яхты — 75 млн фунтов. Стоимость аренды — около 350 тыс. долларов в месяц.

В то же время на Украине сложилась сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусом и протестами против тарифов за газ и электроэнергию.