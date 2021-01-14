Ответственные за штурм Капитолия в Вашингтоне должны быть наказаны, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Исламской Республики Мавритания Мохамедом ульд Газвани 14 января

«Что касается штурма Капитолия, важно, чтобы все ответственные были наказаны. Я уверен, что демократические институты США справятся с этим», — сказал он.

Генсек НАТО заявил, что надеется на спокойную передачу власти в США и хочет начать работу с Джо Байденом.

«Результаты выборов должны соблюдаться. Нам необходимо убедиться в уважении наших демократических ценностей. Я верю в демократические институты США, ожидаю мирной передачи власти и надеюсь начать работу с будущим президентом США Джо Байденом», — добавил он.

По словам Столтенберга, Байден является сторонником трансатлантического сотрудничества в рамках НАТО.