В 2020-м украинцы слушали российскую музыку
В 2020-м украинцы слушали российскую музыку
© РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк
Речь идет о симфонических произведениях украинских и зарубежных композиторов-классиков «уравновешенного, спокойного и размеренного характера».

Их собираются транслировать в салонах автобусов и на остановках общественного транспорта.