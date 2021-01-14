Водителей маршруток и троллейбусов в Черновцах могут обязать включать классическую музыку. Проект соответствующего решения опубликовали на днях на сайте Черновицкого городского совета

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