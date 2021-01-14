Речь идет о симфонических произведениях украинских и зарубежных композиторов-классиков «уравновешенного, спокойного и размеренного характера».
Их собираются транслировать в салонах автобусов и на остановках общественного транспорта.
Речь идет о симфонических произведениях украинских и зарубежных композиторов-классиков «уравновешенного, спокойного и размеренного характера».
Их собираются транслировать в салонах автобусов и на остановках общественного транспорта.
Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.