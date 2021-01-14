Несколько обитателей дома престарелых в немецком городе Хаген заразились коронавирусом после вакцинации препаратом, произведенным американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Об этом 13 января сообщила газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Ещё один американский медработник пострадал от вакцины Pfizer © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк объяснила, что такие случаи вполне допустимы, так как иммунитет к COVID-19 формируется только спустя 7-10 дней после первой прививки. Всего необходимы две инъекции вакцины, и в период самой вакцинации вполне возможно подхватить инфекцию.

В Германии кампания по вакцинации официально началась 27 декабря, хотя первая прививка была сделана 26 декабря. До конца 2020 года ФРГ получила более 1,3 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech. В течение 2021 года власти страны рассчитывают получить еще 130 млн доз этого препарата и продукции компании Modernа.

С вакциной Pfizer часто возникают проблемы. Например, во Франции у одного из привившихся началась аллергическая реакция. А в США врач и вовсе умер после вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer.