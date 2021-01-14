Назревший в США кризис в скором времени трансформируется в «неуправляемый хаос», который косвенно затронет и другие страны. Об этом венгерский политолог Ласло Кемени сказал в интервью изданию Украина.ру

Американский раскол. Что будет с США после штурма Капитолия © REUTERS, Leah Millis Дональда Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки: они ворвались в здание Капитолия, в результате чего произошли столкновения с полицией. Четверо протестующих и один полицейский погибли.

«Что произошло? Это трагикомедия. Кому выгодно? Краткосрочно — Байдену. Но это Пиррова победа. Как в свое время во Франции у Бурбонов, про которых говорили, что они "ничего не забыли и ничему не научились". А дальше — посмотрим… Чего ожидать? Думаю, в Америке ожидается неуправляемый хаос», — сказал Кемени.

Он добавил, что во всем мире этот хаос также коснется тех политиков, кто себя чувствует «фанатом Америки». Другие же политики, по словам эксперта, попытаются от этого отмежеваться и постараются «думать по-новому», прежде всего в Китае и России.

Несмотря на события в Капитолии, победившего на выборах Джо Байдена все же утвердили президентом США, а Трамп позднее осудил действия протестующих и пообещал, что они заплатят за нарушение закона. Часть участвовавших в штурме Капитолия людей уже арестованы.

Впоследствии конгрессмены от Демократической партии обвинили Трампа в подстрекательстве к штурму Капитолия. Ему грозит отстранение от власти по 25-й поправке к Конституции или по процедуре импичмента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.