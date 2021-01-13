Экстраординарные события в Вашингтоне являются лишь проявлением давно копившихся проблем, причём проблемы эти касаются не только Америки, но и всего человечества

Ласло Кемени: кто он © youtube.com

Об этом сказал венгерский политолог Ласло Кемени в интервью изданию Украина.ру.

- Ласло, недавно мы наблюдали штурм Капитолия и наблюдаем теперь другие невероятные события. Что, на ваш взгляд, на самом деле происходит в США, кому это выгодно и чего нам всем теперь ожидать?

— Это сразу три вопроса, отвечу на них сначала кратко. Что произошло? Это трагикомедия. Кому выгодно? Краткосрочно — Байдену. Но это Пиррова победа. Как в своё время во Франции у Бурбонов, про которых говорили, что они «ничего не забыли и ничему не научились». А дальше — посмотрим… Чего ожидать? Думаю, в Америке ожидается неуправляемый хаос…

- А в мире?

— А в мире этот хаос будет в головах у тех политиков, кто себя чувствует фанатом Америки и не может подумать о том, что там случилось что-то другое, не то, что на поверхности. То есть хаос будет в головах у тех, кто обманывает себя.

А другие политики попытаются отмежеваться от этого американского хаоса. Так попробуют сделать те, у кого есть уже самостоятельная сила, как, например, у Китая и у России. Они постараются думать по-новому.

Александр Асафов: В США в муках рождается новая политическая сила © РИА Новости, Владимир Трефилов

- Почему?

— Потому что суть кризиса в том, что Америка, руководимая этими стариками, не в состоянии решать свои собственные проблемы, а хочет быть императором всего человечества. Вот это противоречие никак не могут разрешить. И не понимают, что то, что они сейчас натворили, вызывает уже другую реакцию в мире. Мир смотрит теперь уже не так, как смотрел обычно. Американцы раньше не хотели признать, что кто-то, может быть, критически смотрит на них, да это их и не интересовало. Наплевательски относились к мнению мира.

А получилось теперь то, что многие воспринимают происходящие там события, с одной стороны, так, как Байден сам сказал, когда назвал происходящее мятежом и бунтом. А экс-президент Буш-младший заявил, что такие вещи происходят только в «банановых республиках». Но в «банановых республиках» такие вещи происходили, как правило, под руководством специалистов из США.

Таким образом, надо признать, что мир теперь не будет по-прежнему относиться к американским делам.

С точки зрения мирового развития, честно говоря, меня не очень интересует, что творится в Америке. Это их внутреннее дело. И они должны понять, наконец, что это не внешние какие-то силы повлияли, а это их собственные проблемы, которые решать надо самим. И заставлять весь мир думать и спорить о том, можно входить людям с улицы в Капитолий или нельзя, в каком виде, в каком формате, и чтобы весь мир только об этом и говорил? Это не нужно миру, и не нужно, чтобы мир об этом думал.

- О чём же нужно думать?

Алексей Дзермант: Приход Байдена ничего хорошего для постсоветского пространства не несет © Facebook, Алексей Дзермант

- Но ведь не все так думают…

- Я считаю, что это ни в коем случае нельзя воспринимать как норму. И вообще процесс насаждения Америкой всему миру своих норм дальше не действует. Все нормальные страны должны жить своим умом, своей идеологией и, исходя из интересов своих народов, думать об этих нормах.

Вернёмся теперь к вопросу о том, кому эти события выгодны. Я сказал, что сиюминутную выгоду получает Байден. С одной стороны, это так. А с другой — надо видеть, кто стоит за Байденом и что, собственно, происходит.

Я раньше всегда выборы в США заранее оценивал по выступлениям крупных банков. Может быть, это не совсем точно, но обычно они делали ставку, и, видя это, я обычно не ошибался. А в этот раз невозможно было делать подобную оценку, и я подумал: почему?

- Почему же?

— Потому что в нынешней ситуации, когда идёт ещё быстрее и агрессивнее концентрация капиталов во всём мире, банк Ротшильда и банк Рокфеллера, то есть банки, где самые крупные деньги, они объединились. И они выбрали… Выбрали старые взгляды и подходы для Америки. Выбрали старую элиту, можно так сказать. Украина и вакцина: чиновники хитрят, казна пуста, и США не велят © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Что стоит в связи с этим сказать: уже нет в американской элите либералов, то есть демократов и консерваторов. А есть элита и есть разобщённая, раздробленная масса людей. Причём раздробление идёт по очень многим критериям, в том числе и по расовому признаку — есть белые и есть цветные. Если вспомнить о событиях в Капитолии, то видим: там были почти только белые. Тогда как до этого, в ходе предвыборной кампании, было наоборот. Белые полицейские били, стреляли в чёрных. И в США появились движения против белых, против колонизаторов. Историю перевернули! Это что, спонтанно было? Конечно, нет.

И у меня такие мысли сейчас относительно выгоды от всех этих событий. Сейчас для того, чтобы элита удержала власть, деньги концентрировались для того, чтобы поддержать эту элиту.

А прочие элиты возникнут, если соберутся эти раздробленные массы — белые и цветные, соберутся те люди, которые живут в тех районах и в тех городах, где нет работы уже давно… Люди, которые голосовали в 2016 году за Трампа и против либералов.

Таким образом, как это всё начиналось? Это начиналось уже давно. Мы с вами уже говорили в одном из прежних интервью о двух очень интересных людях — о Бжезинском и о Киссенджере. И упоминали, что Бжезинский ещё в 2012 году написал о том, что Америка пропустила момент обновления, пропустила момент необходимой перестройки. Стоит перечитать эту книгу Бжезинского «Стратегический взгляд. Америка и глобальный кризис», и мы поймём, что многие видели уже тогда, что происходит.

Глобальные вещи происходят. Идёт постиндустриальная мощная научно-техническая революция, идёт уже на практике применение искусственного интеллекта. В Америке, которая впереди в деле обновления техники, эта техника выше всего. Но люди, которые должны были бы использовать искусственный интеллект, они могли ли развивать свой собственный интеллект? Или, наоборот, их оставили на произвол судьбы? Вот какая есть серьёзнейшая проблема, а вовсе не та, вошли в Капитолий или не вошли.

Что нужно менять политическую систему, систему выборов — это понятно. То, что мы видим, это как раз столкновение искусственного интеллекта с интеллектом старым. Сейчас почта, классическая почта — вот это письменное голосование — победила искусственный интеллект. Вассерман признался, чего не ожидал от судебной системы США © CC0, Pixabay

- Вот такое противоречие…

— Такое противоречие, которое Америка сейчас не в состоянии разрешить с этими политиками. Потому что возвращаются Бурбоны, возвращаются те же люди, которые были до 2016 года. Возвращаются те же люди, и, соответственно, возвращаются те же мысли. Америка будет отставать от тех стран, где уже поняли, куда идёт мир.

Поэтому сказать, что будет дальше, чего ожидать… Я сказал уже, что будет хаос. Потому что даже в нынешней ситуации не совсем понятно, кто же будет следующим президентом США. Если даже будет Байден, то как долго? А там уже готовится Камала Харрис. Она, хоть и помладше, но готова ли она и команда, которая стоит за ней, если есть такая команда, побороться с этими проблемами? Этого никто не знает.

Сейчас они начали процесс импичмента. Хотя бы то, что выгнали Трампа из соцсетей, — это такие колоссальнейшие проблемы. Это против всего. Хотя он ещё действующий президент США. Из соцсетей его выгнали, а ядерная кнопка до сих пор в его руках

- Действительно, парадокс.

— Парадокс и огромное противоречие. К тому же выглядит это так, как любимая игрушка старушки Нэнси Пелоси. Она кричит: импичмент, импичмент! В первый раз не получилось, а во второй раз, когда она об этом заявила, то в течение трёх минут только и говорила о Путине. Будто бы то, что случилось, — это проблема России, проблема Путина, это они виноваты во всём. Разве это нормально? Если смотреть с любой позиции, одни противоречия.

- Но, похоже, следует ожидать обострения всех этих противоречий, в том числе противоречий между США и Россией, обострения ситуации?

— Да. И следует ожидать обострения не только внешних противоречий, но и внутренних. Тут хочу добавить очень важную вещь: мы видим, что партийная система в США уничтожается. Республиканская партия в существующем виде точно не останется. Видим, что такие люди, как второй человек в США — Пенс, — запросто бросает всё и переходит на сторону противника. Это показывает, что элита просто испугалась, и такие люди не имеют никакой своей политической основы.

Итак, партии уничтожаются, а создаются абсолютно новые движения. Это будет такая большая разрушительная сила, что весь ореол США (как бастиона либеральной-демократии. — Ред.) уничтожится. Если смотреть с этой позиции, то главная проблема — это будущее Америки.

Если политики там будут заниматься только своими делами, и их будет интересовать только своё мнение и мнение тех, кто хлопает им в ладоши, то у Америки шансов нет.

С другой стороны, не только Ротшильды и Рокфеллеры объединяются. На днях объединились несколько крупных автомобильных корпораций, создали четвёртое в мире гигантское объединение. Крупнейший капитал! Они объединились, процессы политической и финансовой централизации продолжаются. Так будет происходить и дальше. Николай Злобин о том, как и за что Трампа могут судить в США © РИА Новости, Нина Зотина

Главная проблема в том, что колоссальные капиталы сосредоточены в руках немногих, но постиндустриальная цивилизация, которая нарождается, не может быть только для такого узкого круга. Напротив, она как раз расширяет возможности всех людей на Земле. Люди не будут смиряться. И никакими вирусами невозможно бороться с ними.

- Что ж, это действительно кардинальное противоречие. Что нужно для его разрешения?

— Нужно будет думать об абсолютно новом мире. Америка как нынешний руководитель мира, считающая себя чуть ли не императором мира, к этому не готова.

- Но есть ли шанс решить это противоречие приемлемым для всего человечества путём? Есть ли в мире интеллектуальные силы, способные предложить решение и обеспечить его выполнение?

— Если в Америке появятся новые политические силы, новая элита, причём такая, которая будет объединяться со своим народом. И будет понимать, что надо не разделять народ на белые воротнички и на всех остальных, что надо заниматься теми, кто уже поколениями не имеет рабочих мест… А для этого нужно разработать абсолютно другую экономику, политику, идеологию в такой разной, великой и богатой стране. А если это не будет сделано, то…

- Сможет ли Трамп возглавить процесс формирования новой элиты, или он уже…

— Нет, не сможет. Это уже пройденный этап. Речь не о нём, а об абсолютно новых людях. Когда мы смотрим на происходящее в США, то многие ведут себя как болельщики — я за «Спартак» или за «Динамо», я за Трампа или за Байдена. Нет, речь не об этом, дело вообще не в Трампе и не в Байдене. Если только об этом будем говорить, то не сдвинемся с обсуждения проблемы, допустимо ли входить в Капитолий или нельзя…

- Следует ли из этого, что нам всем надо готовиться к периоду большой нестабильности — экономической, политической и, не дай Бог, военной?

— Я думаю, да. Но я думаю также, что уже есть те объединения, интеграции, которые способны быть во главе этого стремительно меняющегося мира. Это крупные страны, такие как Китай. Посмотрите, что делает Китай на фоне всех этих событий в США, — нейтрализует иностранных агентов. Американцы попробовали сказать Пекину, как говорили раньше, — как вы смеете? Но Китай делает своё, там не дадут иностранным агентам, агентам влияния США выстраивать китайское будущее так, как это видится нужным самим китайцам.

Главное тут не в демонстрации независимости, а в том, что вопросы решаются не по-американски. По другим нормам, как это было сказано.

- С оптимизмом ли вы смотрите в будущее? Сможет ли человечество пройти через такой глобальный кризис? Президент Чехии сравнил захват Конгресса США с украинским Евромайданом © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

— Я реальный оптимист. Будет трудно, но история показывает, что всегда в такие моменты, так сказать, на исторических перекрёстках, как, например, во времена неолитической революции, промышленной революции или вот сейчас, всегда это происходит очень тяжело, но… Вообще всем советую перечитать книги о судьбах людей, крестьян, ставших наёмными рабочими в Англии во время промышленной революции.

Вот сейчас пора сделать такой стратегический анализ, который показал бы, куда движется мир и в первую очередь возможную роль людей. Речь же идёт о людях. Необходимо построить мир, в котором все люди смогут находить своё место. Для этого нужны совсем другие политики и совсем другая идеология.

- Ещё раз хочу выразить надежду на то, что в нынешнем меняющемся мире найдутся интеллектуальные силы, которые смогут такую идеологию разработать.

— Но они при этом должны будут уже пользоваться и возможностями искусственного интеллекта. Все технические средства уже созданы, только нужно их использовать для развития, а не для войны и грабежа. То есть перед нами два пути: разрушительный и созидательный. Верю, что человечество найдёт в себе силы выбрать путь правильный.