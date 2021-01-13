«Угрозы адресных экономических санкций со стороны США вынудили крупную датскую фирму отказаться от участия в международном проекте. Компания Rambøll стала жертвой конфликта из-за дорогостоящего газопровода "Северный поток 2", ведущего из России в Германию, стоимостью более 70 миллиардов датских крон», — цитирует издание РИА Новости.
Ранее норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать.
«Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против проекта активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.
Против проекта также выступают сателлиты США, в частности, страны Прибалтики и Украина. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, из-за чего швейцарская компания Allseas вынуждена была остановить работы на проекте, что привело к его остановке.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода, находящийся в водах Германии.
Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января.