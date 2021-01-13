Перспектива введения серьезных санкций со стороны США заставила консалтинговую фирму Rambøll отказаться от участия в последней части проекта прокладки газопровода «Северный поток 2», сообщила датская газета Politiken 13 января

«Угрозы адресных экономических санкций со стороны США вынудили крупную датскую фирму отказаться от участия в международном проекте. Компания Rambøll стала жертвой конфликта из-за дорогостоящего газопровода "Северный поток 2", ведущего из России в Германию, стоимостью более 70 миллиардов датских крон», — цитирует издание РИА Новости.

Судьба «Северного потока – 2»: главная политическая и экономическая интрига начала XXI века © Nord Stream 2 / Wolfram Scheible

«Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против проекта активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.

Против проекта также выступают сателлиты США, в частности, страны Прибалтики и Украина. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, из-за чего швейцарская компания Allseas вынуждена была остановить работы на проекте, что привело к его остановке.

В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода, находящийся в водах Германии.

Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января.