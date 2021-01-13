Издание отмечает, что это произошло в самом конце турпоездки семьи Порошенко в Южную Америку. Указывается, что лидер партии «Европейская солидарность» отдыхал на Галапагосских островах, арендуя яхту Archimedes за 350 тысяч долларов в месяц, однако ночью неожиданно покинул судно.
«Самолет, которым семья вылетела из Эквадора, не должен был совершать посадку в Гуаякиль, а планировал лететь в Амстердам через Панаму. Тем не менее его посадили в Гуаякиль через час после взлета, аргументируя посадку срочной необходимостью дезинфекции борта. Однако местные журналисты зафиксировали всех членов семьи пятого президента в дьюти-фри аэропорта. Семья тщательно изучила конфетно-шоколадный ассортимент магазинов перед возвращением на борт», — говорится в сообщении.
Пятый президент Украины Петр Порошенко стал самым ненавидимым в своей стране олигархом. Владелец шоколадной фабрики Roshen многократно увеличил свои доходы за время президентства, зарабатывая в том числе на гражданской войне против жителей Донбасса.
Он не смог переизбраться на второй срок, проиграв выборы комику Владимиру Зеленскому из-за катастрофически высокого антирейтинга.