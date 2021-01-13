Украинский олигарх, экс-президент страны Петр Порошенко попал в объективы папарацци во время незапланированной посадки его самолета в самом большом городе Эквадора, сообщил интернет-портал Vesti.ua 13 января

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«Самолет, которым семья вылетела из Эквадора, не должен был совершать посадку в Гуаякиль, а планировал лететь в Амстердам через Панаму. Тем не менее его посадили в Гуаякиль через час после взлета, аргументируя посадку срочной необходимостью дезинфекции борта. Однако местные журналисты зафиксировали всех членов семьи пятого президента в дьюти-фри аэропорта. Семья тщательно изучила конфетно-шоколадный ассортимент магазинов перед возвращением на борт», — говорится в сообщении.

Пятый президент Украины Петр Порошенко стал самым ненавидимым в своей стране олигархом. Владелец шоколадной фабрики Roshen многократно увеличил свои доходы за время президентства, зарабатывая в том числе на гражданской войне против жителей Донбасса.

Он не смог переизбраться на второй срок, проиграв выборы комику Владимиру Зеленскому из-за катастрофически высокого антирейтинга.