Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов призвал продлить локдаун, который был введен в стране 8 января. Об этом 12 января сообщило издание Gordonua.com

Январский локдаун лишит Украину $200 млн - эксперт © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Это «потенциально очень сильно повлияет» на рост числа зараженных, добавил министр.

Кроме того, в январе ежегодно наблюдается сезонное увеличение количества больных гриппом.

«Мы заинтересованы в том, чтобы не было ни в коем случае критической нагрузки на медицинскую систему», — резюмировал Степанов.

Локдаун будет действовать на Украине с 8 по 24 января. Запрещена работа заведений общепита, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков и образовательных учреждений (кроме детсадов). Магазинам запретили продавать товары, которые не относятся к категории первой необходимости. Они убраны с полок или огорожены от покупателей. Степанов в ответ на массовые жалобы украинцев заявил, что граждане могли заранее подготовиться к действующим запретам.