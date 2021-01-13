По мнению министра, для продления локдауна есть все основания, поскольку во время праздников граждане много ездили к родственникам и перемещались по стране.
Это «потенциально очень сильно повлияет» на рост числа зараженных, добавил министр.
Кроме того, в январе ежегодно наблюдается сезонное увеличение количества больных гриппом.
«Мы заинтересованы в том, чтобы не было ни в коем случае критической нагрузки на медицинскую систему», — резюмировал Степанов.
Локдаун будет действовать на Украине с 8 по 24 января. Запрещена работа заведений общепита, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков и образовательных учреждений (кроме детсадов). Магазинам запретили продавать товары, которые не относятся к категории первой необходимости. Они убраны с полок или огорожены от покупателей. Степанов в ответ на массовые жалобы украинцев заявил, что граждане могли заранее подготовиться к действующим запретам.