По мнению главы крымской Региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваза Умерова, идеи запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа* нежизнеспособны. Об этом он сказал в комментарии РИА Новости Крым 10 января

Так он прокомментировал недавнее интервью лидера Меджлиса Рефата Чубарова украинским СМИ, в котором он заявил, что «угроза экономического коллапса и распада государства» может заставить Россию "вернуть" Крым Украине».

Меджлис* отменил «марш на Крым» из-за распространения коронавируса © РИА Новости, Макс Ветров | Перейти в фотобанк

«Запрещенный в России Меджлис все больше становится не представительным органом крымских татар на Украине, а органом, продвигающим радикальные взгляды в отношении России и работающим не во благо народа, а в направлении дестабилизации мира и продвижения идей развала России. Все здравые силы в мире понимают, что будущее мира в целом, стабильность международных отношений невозможны без участия России. Поэтому продвигаемые Чубаровым идеи нежизнеспособны», — сказал он.

Общественник напомнил: украинские власти до сих пор не выполнили ни одного из обещаний, данных Меджлису в 2014 году (речь шла о признании крымских татар коренным народом, учреждении крымско-татарской национальной автономии и предоставлении политических гарантий Меджлису).

Можно констатировать закат «эпохи Меджлиса» в украинской политической жизни, заключил Умеров.

* Деятельность организации запрещена в РФ