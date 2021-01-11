Так он прокомментировал недавнее интервью лидера Меджлиса Рефата Чубарова украинским СМИ, в котором он заявил, что «угроза экономического коллапса и распада государства» может заставить Россию "вернуть" Крым Украине».
При этом от стремления лидеров этой организации получить финансовые и политические преференции на спекуляциях по теме Крыма устали как на Украине, так и за рубежом, добавил Умеров.
«Запрещенный в России Меджлис все больше становится не представительным органом крымских татар на Украине, а органом, продвигающим радикальные взгляды в отношении России и работающим не во благо народа, а в направлении дестабилизации мира и продвижения идей развала России. Все здравые силы в мире понимают, что будущее мира в целом, стабильность международных отношений невозможны без участия России. Поэтому продвигаемые Чубаровым идеи нежизнеспособны», — сказал он.
Общественник напомнил: украинские власти до сих пор не выполнили ни одного из обещаний, данных Меджлису в 2014 году (речь шла о признании крымских татар коренным народом, учреждении крымско-татарской национальной автономии и предоставлении политических гарантий Меджлису).
Можно констатировать закат «эпохи Меджлиса» в украинской политической жизни, заключил Умеров.
* Деятельность организации запрещена в РФ