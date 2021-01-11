Экс-премьер Украины Николай Азаров рассказал изданию «Страна.ua», что периодически созванивается с бывшим президентом страны Виктором Януковичем, чтобы обсудить вопросы Майдана и поздравить его с днем рождения. Интервью было опубликовано 10 января

Азаров рассказал о несостоявшемся покушении на Януковича © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

Ранее Азаров рассказал, почему Янукович принял решение во время Майдана о срочной эвакуации в Харьков.

Николай Азаров был главой украинского правительства с 2010 по 2014 год. Во время событий на Майдане он был вынужден подать в отставку с целью создания дополнительных возможностей для общественно-политического компромисса. Впоследствии ему пришлось уехать в Россию.