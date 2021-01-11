«Мы очень редко видимся. За эти почти семь лет — два или три раза. Перезваниваемся, поздравляем друг друга с днем рождения. Я думаю, что ему надо все-таки разговаривать с народом, потому что его народ избирал президентом дважды: в 2004 и 2010 годах. За него проголосовало значительное количество людей», — заявил он.
Ранее Азаров рассказал, почему Янукович принял решение во время Майдана о срочной эвакуации в Харьков.
Николай Азаров был главой украинского правительства с 2010 по 2014 год. Во время событий на Майдане он был вынужден подать в отставку с целью создания дополнительных возможностей для общественно-политического компромисса. Впоследствии ему пришлось уехать в Россию.