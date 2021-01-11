«Не думал, что это повторится. Но сегодня снова получил положительный тест на COVID. Теперь у меня точно нет сомнения, что заразиться можно повторно. В прошлый раз болезнь перенес тяжело. По собственному опыту знаю, что это не шутки и не выдумки. Это более чем серьезно», — написал губернатор.
В связи со сложившейся в Тернополе ситуацией относительно бойкота локдауна он попросил соотечественников ответственно подойти к заботе о своем здоровье и своих сограждан. Труш подчеркнул, что для введения подобных ограничительных мер есть веские основания в виде высокого риска роста заболеваемости: он предупредил, что если инфекция не будет локализована сейчас, то через две-три недели последствия могут быть критическими.
С 8 января на Украине начали действовать усиленные карантинные ограничения (локдаун) для предотвращения распространения коронавируса. Он продлится до 24 января. Кроме того, Кабмин продлил общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране до 28 февраля.
Шестого января власти Тернополя приняли решение об отказе вводить ужесточенный карантин вместе со всей страной: ученики младших классов будут ходить в школу, а предприятиям намерены рекомендовать продолжать работу. Позднее мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что в городе готовы ввести жесткий карантин в том случае, если в течение нескольких дней будет зафиксировано увеличение количества людей, которые заразились коронавирусом.