Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров оценил возможные изменения, которые могут произойти на Украине в связи со скорой сменой власти в США и приходом нового президента демократа Джо Байдена. Об этом украинский политик рассказал Telegram-каналу «Шептун» 8 января

По мнению Азарова, нынешний президент Украины Владимир Зеленский «будет еще более послушным» в общении со старшими коллегами из Вашингтона и беспрекословно выполнит все поступившие оттуда команды.

Азаров рассказал о планах вернуться на Украину © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк Петр Порошенко, который активно льстил и откровенно подобострастно относился к Байдену, но не забывал про себя.

«Он (Порошенко — ред.) не забывал свои интересы, у него на первом месте всегда стояли свои шкурные интересы. Об этом свидетельствует, что во времена событий в Иловайске, он занимался оформлением офшоров и выводом капиталов в офшоры. Зеленский, судя по всему, этим не занимается и поэтому просто будет передаточным звеном. Все команды, которые будут поступать с посольства будут выполняться еще более тщательно, чем это было при Порошенко», — заявил Азаров.