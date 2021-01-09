«Не исключаю, что Трампа действительно посадят. Конечно, он никоим образом не отвечает за происходившее в Капитолии в чисто юридическом плане. Но если судебная система уже отказалась действовать, то дальше возможно все. Так что на месте Трампа я бы срочно прикупил себе дачу в Ростовской области», — сказал журналист.
По словам Вассермана, если бы суд не отказался рассматривать иски Трампа и его сторонников, президент смог бы доказать, что выборы были сфальсифицированы в пользу демократа Джо Байдена. Однако судебная система, еще совсем недавно казавшаяся рабочей и устойчивой явно дала сбой и теперь на нее надеяться не стоит.
Полный текст интервью с Анатолием Вассерманом можно прочитать здесь.
В среду, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Его сторонники призвали объявить Трампу импичмент за разжигание беспорядков.
За время протестов погибло несколько человек: сотрудник полиции Капитолия США Брайан Д. Сикник, ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием.
В связи с беспорядками на Капитолийском холме в Вашингтоне сразу несколько высокопоставленных сотрудника совета национальной безопасности США подали в отставку, также как и целый ряд сотрудников Белого дома и администрации, в том числе два министра: глава минтранса Элейн Чао и глава министерства образования Бетси ДеВос.
Тем временем, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что он разгневан учиненным насилием и кошмаром, и участники беспорядков в Вашингтоне должны «заплатить» за нарушение закона.
Трамп уточнил, что сейчас он сосредоточился на передаче Белого дома Джо Байдену: его администрация должна прийти к власти 20 января.