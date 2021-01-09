Одессит, журналист, публицист Анатолий Вассерман дал интервью изданию Украина.ру, в котором дал прогноз будущему президента США Дональда Трампа. По мнению эксперта, действующему лидеру страны лучше продумать пути отступления

«Не исключаю, что Трампа действительно посадят. Конечно, он никоим образом не отвечает за происходившее в Капитолии в чисто юридическом плане. Но если судебная система уже отказалась действовать, то дальше возможно все. Так что на месте Трампа я бы срочно прикупил себе дачу в Ростовской области», — сказал журналист.

Сторонники Трампа могли пойти на заседание суда вместо штурма Капитолия - Вассерман © РИА Новости Джо Байдена. Однако судебная система, еще совсем недавно казавшаяся рабочей и устойчивой явно дала сбой и теперь на нее надеяться не стоит.

Полный текст интервью с Анатолием Вассерманом можно прочитать здесь.

В среду, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Его сторонники призвали объявить Трампу импичмент за разжигание беспорядков.

За время протестов погибло несколько человек: сотрудник полиции Капитолия США Брайан Д. Сикник, ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием.

В связи с беспорядками на Капитолийском холме в Вашингтоне сразу несколько высокопоставленных сотрудника совета национальной безопасности США подали в отставку, также как и целый ряд сотрудников Белого дома и администрации, в том числе два министра: глава минтранса Элейн Чао и глава министерства образования Бетси ДеВос.

Тем временем, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что он разгневан учиненным насилием и кошмаром, и участники беспорядков в Вашингтоне должны «заплатить» за нарушение закона.

Трамп уточнил, что сейчас он сосредоточился на передаче Белого дома Джо Байдену: его администрация должна прийти к власти 20 января.