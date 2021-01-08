Информацию о состоянии здоровья пациентов, зараженных коронавирусом, сообщил журналистам глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Telegram-канал издания Украина.ру 8 января

Ответил Степанов и на вопросы о поступлении на Украину вакцины от COVID-19. По его словам, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины. Известно и о контракте украинского минздрава с китайской компании Sinovac Biotech на ввоз еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса.

Вакцина, которой нет: киевский медик рассказала о «тайных прививках» украинских политиков © CC0, Pixabay

Министр уточнил, что в ближайшее время украинские чиновники от медицины проверят этот препарат на безопасность, и только тогда можно будет сделать какие-либо выводы. В то же время Степанов заметил, что Украина обеспечит своих граждан вакциной «ведущих мировых производителей».

На данный момент коронавирусом в стране болеет 307 тысяч человек. Всего же с начала пандемии диагноз COVID-19 на Украине был поставлен более, чем миллиону человек, из них около 9 тысяч — за последние сутки. Почти 20 тысяч человек умерло, не справившись с вирусом.

С пятницы, 8 января, по 24 января на Украине введет локдаун: закрыты торговые центры, учебные заведения, кроме детских садов, рынки, учреждения культуры. Кроме того, Кабинет министров продлил до 28 февраля общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране.

Однако Всемирная организация здравоохранения раскритиковала Киев за решение ввести жесткие карантинные ограничения, так как посчитала, что они могут негативно сказаться на благосостоянии украинцев.

Украинские эксперты утверждают, что январский локдаун не повлечет критических негативных последствий для украинской экономики и ударит по малому и среднему бизнесу не сильно.

Перед введением карантинных ограничений Украиной в декабре прошлого года прокатился ряд митингов предпринимателей. Представители малого бизнеса протестовали против введения локдауна в стране, мотивируя это своими финансовыми проблемами, связанными с карантинными ограничениями. Бизнесмены попытались установить на Майдане палатки.