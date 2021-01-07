Предстоятель Украинской православной Церкви митрополит Онуфрий поздравил православных христиан с Рождеством Христовым. Ролик опубликовали в Facebook пресс-службы УПЦ 6 января

«Сегодня мы с любовью молитвенно вспоминаем и прославляем великую благочестия Тайну — явление Бога во плоти. Сын Божий становится Сыном Человеческим, чтобы нас, людей, сделать сынами Божиими по благодати… Мы молимся Спасителю, чтобы Он укрепил и дал силы достойно переносить все испытания и болезни, которые сегодня охватили весь мир, чтобы мы были в этом победителями… Пусть Божий мир и Божье благоволение, которые воспеты ангелами в Рождественскую ночь, наполняют наши сердца, наши семьи, нашу украинскую землю и весь мир», — сказал он.

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Согласно сообщению информационно-просветительского отдела УПЦ, в день навечерия Рождества Христова, 6 января, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил Божественную литургию в храме в честь преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

Во время богослужения среди других были вознесены молитвы о прекращении эпидемии коронавируса, о заболевших и врачах, которые борются с недугом.

Также 6 января поздравил украинцев с Рождеством президент Владимир Зеленский.

6 и 7 января состоялись праздничные богослужения в православных храмах Украины различных юрисдикций.