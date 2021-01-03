Пантюркистский проект президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по восстановлению Блистательной Порты является скорее пропагандистским образом, чем реальным планом. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал эксперт Российского общества политологов Андрей Серенко

По словам политолога, пропагандистские образы, которые рисует Эрдоган, в первую очередь нацелены на то, чтобы часть постсоветского пространства «отмобилизовать» в пользу турок.

«Это вызовет встречную мобилизацию тех, кому это не нравится, а таких немало. Тюркским народам это не нравится, а нетюркским тем более. Не думаю, что страшилка Эрдогана станет реальностью, это элемент совсем другой игры», — рассказал эксперт.

Турецкий блицкриг: почему Эрдоган грезит о реванше Османской империи © AP, Olivier Matthys

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