По словам политолога, пропагандистские образы, которые рисует Эрдоган, в первую очередь нацелены на то, чтобы часть постсоветского пространства «отмобилизовать» в пользу турок.
«Это вызовет встречную мобилизацию тех, кому это не нравится, а таких немало. Тюркским народам это не нравится, а нетюркским тем более. Не думаю, что страшилка Эрдогана станет реальностью, это элемент совсем другой игры», — рассказал эксперт.
Серенко отметил, что появление на территории исторического доминирования Москвы новых игроков — неприятная вещь, но не угроза.
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