На видео певица в белоснежном нарядном платье танцует на сцене под римейк песни группы «Кино» «Видели ночь».

Песков объяснил, почему Пугачева вышвырнула его из «Рождественских встреч»
Песков объяснил, почему Пугачева вышвырнула его из «Рождественских встреч»
© Евгений Биятов | Перейти в фотобанк
Она кокетливо приоткрывает ноги в меховых «уггах». В компании Пугачевой сплясали звездные гостьи пары.

«Зажигалочки у Аллочки», «Молодцы», «У Аллочки Борисовны только платье хорошо танцует!» — написали в комментариях. «За что Киркорова отлучили от двора королевы?» — поинтересовался подписчик.

Также подписчики обратили внимание, что среди гостей Пугачевой — новая супруга певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова.

 