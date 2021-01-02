Юморист и шоумен Максим Галкин поделился видео с зажигательными танцами супруги, легендарной певицы Аллы Пугачевой. Ролик он выложил в Instagram 1 января

На видео певица в белоснежном нарядном платье танцует на сцене под римейк песни группы «Кино» «Видели ночь».

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«Зажигалочки у Аллочки», «Молодцы», «У Аллочки Борисовны только платье хорошо танцует!» — написали в комментариях. «За что Киркорова отлучили от двора королевы?» — поинтересовался подписчик.

Также подписчики обратили внимание, что среди гостей Пугачевой — новая супруга певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова.