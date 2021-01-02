На видео певица в белоснежном нарядном платье танцует на сцене под римейк песни группы «Кино» «Видели ночь».
Она кокетливо приоткрывает ноги в меховых «уггах». В компании Пугачевой сплясали звездные гостьи пары.
«Зажигалочки у Аллочки», «Молодцы», «У Аллочки Борисовны только платье хорошо танцует!» — написали в комментариях. «За что Киркорова отлучили от двора королевы?» — поинтересовался подписчик.
Также подписчики обратили внимание, что среди гостей Пугачевой — новая супруга певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова.