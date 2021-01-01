На первом месте Турция с показателем роста 27% за год. Следом идут Новая Зеландия (15,4%) и Люксембург (13,4%).
Далее Словакия (11,8), Польша (10,9), и за ними Украина, которая при сохранении темпов роста вскоре обгонит своих соседей.
До данным украинского госстата, к октябрю 2020 жилье на Украине подорожало на 8,9.
Между тем, по данным Конфедерации строителей Украины, в собственном жилье нуждаются шесть миллионов граждан, а это почти каждый седьмой украинец.
Президент Конфедерации Лев Парцхаладзе привел статистику о том, что около 70% жилого фонда на Украине — это устаревшее жилье, еще 7,5% вообще не пригодно для проживания.