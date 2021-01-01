1 января вступил в силу закон, запрещающий продажу электронных сигарет лицам, не достигшим 18 лет. Проект закона ранее опубликовали на сайте «Голос Украины»

Дело — табак. Крупнейшие налогоплательщики грозятся свернуть производство на Украине © РИА Новости, Сергей Венявский | Перейти в фотобанк

Однако еще на протяжении 18 месяцев будет действовать переходный период в применении закона.

За несоблюдение новых правил нарушителей будут штрафовать на сумму от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (6800 — 13600 гривен). Также в них будут изымать запрещенные предметы торговли и деньги, вырученные от их продажи.

За повторное нарушение Закона наказывать штрафом в размере от 800 до 1400 необлагаемых минимумов (13 600 — 23 800 гривен) с конфискацией товаров и вырученных средств.

Соответствующий законопроект приняла Верховная Рада в начале декабря. Тогда за него проголосовали 309 парламентариев.