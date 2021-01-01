Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он хочет на песке пляжа в Ялте написать, что Крым - украинский, с иронией встретили политики полуострова, сообщает РИА Новости 1 января

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов посоветовал Зеленскому не забывать строчку из песни Аллы Пугачевой о том, что «жизнь невозможно повернуть назад и время не на миг не остановишь».

Пора ответить за Крым © Никита Рассказов, Украина.ру Сергей Цеков назвал Зеленского наивным президентом.

«Удивляюсь наивности сказанного. Можно быть наивным человеком в жизни, но наивный президент — это большая беда для государства. Весьма показателен уровень современного руководства Украины, неспособного воспринимать адекватно международную реальность, в которой Крым — это неотъемлемая часть России», — сказал Цеков.

Он полагает, что Зеленский «продолжил заниматься популизмом и самообманом».

Глава комитета парламента Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк назвал желание Зеленского смешным.

«Смешно это уже слушать. Весь мир, все политики Европы и Америки уже давно даже не вспоминают эту тему. Сказочник, одним словом. Сам себя пытается успокоить, что он еще пока президент Украины, и надеется, что его вообще кто-то слушает», — отметил Черняк.

Все, что может Зеленский — «это кого-то отправить в Крым под видом туриста, тот напишет на песке и сфотографирует ему — как фотоотчет для списания американских денег», добавил депутат.

При этом любые надписи Зеленского на пляже в Крыму волна Черного моря «сразу сотрет, как и то время в памяти крымчан, когда полуостров был в составе Украины», подчеркнул Черняк.