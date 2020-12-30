Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал книгу о событиях в Харькове после госпереворота 2014 года. Об этом он сообщил в Facebook 29 декабря

По словам Авакова, он вместе с соавторами рассказал о событиях 2014 года «как харьковчанин и как министр внутренних дел, тогда только-только пришедший на руины правоохранительной системы».

Он сообщил, что речь героев передана без цензуры, потому что так выглядит «истинная история».

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«В этой книге я впервые публикую "План по Харькову и области" — электронную переписку кураторов "русской весны", в которой детально — вплоть до геометок — разработан план оккупации Слобожанщины… Этот документ фактически явка с повинной и исчерпывающее доказательство российской военной агрессии», — заявил глава МВД.

По его словам, план предполагал захват систем коммуникаций, узлов связи, стратегических объектов инфраструктуры, СМИ, физическое уничтожение представителей власти, военных и журналистов, информационную кампанию и пропаганду, привлечение коллаборационистов.

Аваков заключил, что в итоге, согласно названному им плану, на Слобожанщине должны были создать Харьковскую народную республику, но «Харьков выстоял». Он добавил, что на страницах книги высказал мнение, «как удалось отстоять Харьков, почему не получилось в Донецке и Луганске», и поделился размышлениями о будущем Украины.