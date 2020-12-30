Как заявил украинский дипломат, Украина готова к «перезагрузке» отношений с Венгрией. Он заверил, что президент Украины Владимир Зеленский готов провести встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
В ответ на вопрос журналистки, нет ли и здесь «руки Москвы», Кулеба сказал, что «в принципе рука Москвы присутствует во всем, что происходит в Украине», добавив, что шутит.
«РФ сильно не хочется, чтобы Украина и Венгрия нормализовали свои отношения… Россия пользуется каждой возможностью, чтобы создать дополнительное напряжение в украинско-венгерских отношениях и не допустить перезагрузки», — продолжил Кулеба.
Глава МИД также добавил, что Украина не планирует менять закон об образовании. «Все, что там надо, мы уже изменили, следуя рекомендациям Венецианской комиссии», — заявил дипломат.
Ранее одной из болевых точек в отношениях с Венгрией стал принятый парламентом Украины в 2017 году закон об образовании, предполагающий перевод школ после младших классов на украинский язык обучения. Будапешт заявил, что закон нарушает права нацменьшинств в стране.