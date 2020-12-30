По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Россия «создает дополнительное напряжение» в украинско-венгерских отношениях. Об этом он сказал в интервью ТСН, опубликованном 30 декабря

Как заявил украинский дипломат, Украина готова к «перезагрузке» отношений с Венгрией. Он заверил, что президент Украины Владимир Зеленский готов провести встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

В ответ на вопрос журналистки, нет ли и здесь «руки Москвы», Кулеба сказал, что «в принципе рука Москвы присутствует во всем, что происходит в Украине», добавив, что шутит.

«РФ сильно не хочется, чтобы Украина и Венгрия нормализовали свои отношения… Россия пользуется каждой возможностью, чтобы создать дополнительное напряжение в украинско-венгерских отношениях и не допустить перезагрузки», — продолжил Кулеба.

Вытолкаем вас жестко: глава МИД Украины пригрозил Венгрии © Facebook, Dmytro Kuleba

Ранее одной из болевых точек в отношениях с Венгрией стал принятый парламентом Украины в 2017 году закон об образовании, предполагающий перевод школ после младших классов на украинский язык обучения. Будапешт заявил, что закон нарушает права нацменьшинств в стране.