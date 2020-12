Модель и блогер из Киева Алена Омович, которую в народе называют украинской Кардашьян, 29 декабря поделилась с подписчиками полуголым фото в Instagram-сторис

Украинской Кардашьян угрожают киберполицией за мошенничество © Омович/Инстаграм

«Swipe if you found my dog», — подписала фото Омович.

Фраза дословно переводится: проведите пальцем, если вы нашли мою собаку. Слово swipe употребляется для обозначения жеста при работе с сенсорным экраном.

Кроме того, собака засветилась в тех же сторис на видео, где звезда рекламирует духи.