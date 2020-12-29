Впервые за годы независимости страны Минобороны Украины заказало у госпредприятия «Антонов» три новых самолета Ан-178, которые получит армия. Об этом 29 декабря сообщается на сайте президента страны

Отказались от «Мечты»: «Антонов» переходит к производству швейцарских беспилотников © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

Самолеты могут использоваться для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также для транспортировки грузов.

«Эти новые самолеты будут построены украинскими гражданами из украинских комплектующих для украинских интересов. Собственно, так, как это и должно быть», — подчеркнул президент Владимир Зеленский перед церемонией подписания документа, которая состоялась на ГП «Антонов».

Глава государства отметил, что в будущем такие госзаказы должны быть не сенсацией, а нормой. Поэтому он в ближайшее время ожидает полноценный комплексный план от руководства ГП «Антонов» по восстановлению и усилению кадрового потенциала предприятия, возвращению утраченных профессионалов и привлечению новых специалистов.

Зеленский предложил государственным заказчикам продолжить работу по новым контрактам на изготовление Ан-178 уже со следующего года, а правительству — проработать вопрос о создании в 2021 году украинской авиакомпании, которая будет пользоваться самолетами «Антонова».