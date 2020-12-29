Концерн «Антонов» создали на Украине в 2005 году, объединив одноименное госпредприятие с киевским КБ «Антонов». При этом за 2016-2020 годы Украина не произвела и не поставила заказчикам ни одного нового серийного самолета.
Самолеты могут использоваться для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также для транспортировки грузов.
«Эти новые самолеты будут построены украинскими гражданами из украинских комплектующих для украинских интересов. Собственно, так, как это и должно быть», — подчеркнул президент Владимир Зеленский перед церемонией подписания документа, которая состоялась на ГП «Антонов».
Глава государства отметил, что в будущем такие госзаказы должны быть не сенсацией, а нормой. Поэтому он в ближайшее время ожидает полноценный комплексный план от руководства ГП «Антонов» по восстановлению и усилению кадрового потенциала предприятия, возвращению утраченных профессионалов и привлечению новых специалистов.
Зеленский предложил государственным заказчикам продолжить работу по новым контрактам на изготовление Ан-178 уже со следующего года, а правительству — проработать вопрос о создании в 2021 году украинской авиакомпании, которая будет пользоваться самолетами «Антонова».