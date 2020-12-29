Ранее для бытовых потребителей действовал льготный тариф в 0,9 грн/кВт·ч на первые 100 кВт·ч.
Теперь счёт за электроэнергию составит 1,68 грн за кВт·ч (4,36 рубля). Новый тариф вступит в силу с 1 января 2021 года.
С такой инициативой выступил и.о. министра энергетики Юрий Витренко, в прошлом исполнительный директор «Нафтогаза Украины».
Таким образом, заявил Витренко, предполагается продление спецобязательств на рынке электроэнергии с 1 января по 31 марта 2021 года и установление до 31 марта фиксированной стоимости для бытовых потребителей в размере 1,68 гривны за кВ·ч с НДС.
В конце ноября представители Энергетического сообщества Европейского союза заявили, что искусственно заниженные цены на электроэнергию для населения в Украине мешают развитию конкуренции и несут угрозу безопасной работе АЭС.