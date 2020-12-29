В Николаеве неизвестный угрожал минированием офиса ЛГБТ-организации «Лига». Об этом сообщило издание «Преступности.нет» 28 декабря

Неизвестный направил сообщения на электронную почту ЛГБТ-сообщества и в Нацполицию. Он заявил о минировании офиса, обратился к представителям ЛГБТ-сообщества от имени «белого населения Германии» и пригрозил начать «единичный расовый террор».

«…Я собираюсь взорвать бомбу возле этого здания, чтобы убить как можно больше людей, затем прибыть на место и открыть огонь из автоматического карабина. Я уверен, что день начала моей борьбы войдет в историю свободной белой Европы как начало освобождения от леволиберального гнета и спасения белой расы», — также сообщил неизвестный.

Под Николаевом подвыпивший мужчина заскучал в ожидании автобуса и «заминировал» два авто © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Сотрудники Нацполиции в Николаевской области, взрывотехники, кинологи и медики прибыли по адресу организации. Никаких предметов или устройств, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью людей, не было обнаружено.

Правоохранители устанавливают личность злоумышленника. Ему грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет, согласно части 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности».