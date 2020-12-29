Украинские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего киевлянина, который гулял по Львову в шапке с серпом и молотом. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба регионального управления Национальной полиции

Ляшко ошарашил исполнением советского хита — видео © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«За содеянное 19-летнему жителю Киева грозит до пяти лет лишения свободы. У него изъята шапка с кокардой, на которой изображены серп и молот в красной звезде», — говорится в материале силовиков.

С мая 2015 года на Украине действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти даже публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона «о декоммунизации», поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.