Украинский блогер и телеведущий Антон Птушкин дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю, в котором рассказал, что был очень удивлен награде заслуженного журналиста, присвоенной ему президентом Украины Владимиром Зеленским. Эфир программы вышел на YouTube-канале Дудя 27 декабря

«Я был на съемках, и мне директор мой скидывает скриншот. Я офигел, если честно. Я максимально офигел. Где я, где журналистика и где заслуженный журналист Украины?» — сказал Птушкин.

Птушкин уверен, что отметить его решили потому, что «касатики из Минкульта» смотрят его блог, поэтому «зареспектовали». Ведущий отметил, что ему приятно, тем более, к званию прилагаются прибавка к будущей пенсии и бесплатный проезд в метро. Пока свою награду блогер не забрал, по его словам, из-за большой загруженности на работе.

Антону Птушкину 36 лет, совместно с Настей Ивлеевой он вел шоу «Орел и решка. Перезагрузка», в 2018 году покинул проект, однако продолжил снимать видеоролики о путешествиях для своего канала в YouTube. На данный момент у Птушкина 3,8 миллиона подписчиков.

Ранее издание Украина.ру писало о том, что Украинскую «Крепостную» сыграет российская актриса.