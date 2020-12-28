Министр образования Украины Сергей Шкарлет рассказал изданию «Страна.ua», как относится к тотальной украинизации образования. Интервью с ним было опубликовано 28 декабря

Жительница Львова устроила истерику из-за ценника на русском языке © Оксана Вишневич/Facebook Тарас Креминь напомнил, что все сотрудники, работающие в сфере обслуживания, с 16 января 2021 года обязаны перейти на украинский язык при исполнении своих профессиональных обязанностей.

«Мы пытаемся повысить свою украинскую идентичность. Но любое принуждение имеет элемент насилия… Все должны знать украинский язык, но никто не запрещает и другими языками пользоваться. В официальной обстановке — только украинский язык. Но если человек говорит по-польски, по-татарски, по-венгерски — то теперь уничтожить его?» — заявил Шкарлет.

При этом он отметил, что Украина обязательно должна свою национальную идентичность формировать языком и традициями. Также, по словам министра, говорить по-украински должно стать модно.