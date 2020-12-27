Опубликованное бывшим послом Армении в Ватикане Микаэлом Минасяном письмо генсека ОДКБ Станислава Зася направлено в Специальную следственную службу

Об этом написал советник генпрокурора Гор Абрамян на своей странице в соцсети Facebook.

«Так как вопросов много, должен сообщить, что информация об опубликованных документах ОДКБ направлена прокуратурой в ССС РА для расследования в рамках расследуемого там уголовного дела», — отметил Абрамян.

Ранее, 26 декабря, экс-посол Армении в Ватикане, зять третьего президента Армении Сержа Саргсяна — Микаэл Минасян - в разоблачительном сериале «Реквием» опубликовал письмо, которое, по его словам, написал генсек ОДКБ Станислав Зась секретарю Совбеза Армену Григоряну за 26 дней до начала войны в Нагорном Карабахе. Россия выделила почти 200 млн для помощи Карабаху © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Согласно публикации Минасяна, генеральный секретарь ОДКБ представил Григоряну пакет документов, в которых подробно описал сценарий учений, очень близкий тому, что происходило во время войны в Карабахе. Он также предложил провести в рамках ОДКБ военно-штабные учения. Также Зась предлагал обратиться в ОДКБ до начала войны, поскольку Армения неспособна выдержать описанную им войну.

«Зась отмечал, что Армения с 2018 года проигрывает информационную и дипломатическую войну, и ее ожидает позорное поражение. Также сообщается, что Армения и Арцах будут вынуждены воевать против Азербайджана и Турции, которые намерены привлечь боевиков из Сирии и других стран», — передавало слова Минасяна издание Spuntik Армения.

Согласно публикации Минасяна, Зась также подчеркивал, что с 2018 года нарушен военный баланс в пользу Азербайджана, а позиционные уступки в Нахичевани создали стратегическую проблему для безопасности Армении и Нагорного Карабаха.

Минасян подчеркнул, что письмо Зася доказывает, что премьер-министр Никол Пашинян знал о надвигающейся войне, но ничего не предпринял по этому поводу.