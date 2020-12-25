Родился в 1953 году.
В 1976 году окончил Вроцлавский университет (факультет естественных наук и историко-философский факультет).
В 1984 году окончил аспирантуру по специальности «Религиоведение и этика». В 1997 году — докторантуру по специальности «Философия».
Философ, религиовед. Скептик, агностик.
Член Польского религиоведческого общества, приверженец Польского общества рационалистов (портал Racjonalista.pl).
Поклонник хеви-метала и хард-рока, ценитель авангарда (в искусстве и культуре). Любитель горного туризма, библиофил.
Автор более 650 научных публикаций, научно-популярных статей и обзоров.