Доктор наук, левый философ

Родился в 1953 году.

Радослав Чарнецки: Западная система в общечеловеческом измерении полностью обанкротилась

В 1984 году окончил аспирантуру по специальности «Религиоведение и этика». В 1997 году — докторантуру по специальности «Философия».

Философ, религиовед. Скептик, агностик.

Член Польского религиоведческого общества, приверженец Польского общества рационалистов (портал Racjonalista.pl).

Поклонник хеви-метала и хард-рока, ценитель авангарда (в искусстве и культуре). Любитель горного туризма, библиофил.

Автор более 650 научных публикаций, научно-популярных статей и обзоров.