Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 декабря объявил поэтапную демобилизацию военнослужащих, призванных из-за военных действий в Карабахе

Армянский эксперт объяснил, в чем состоит нелогичность позиции Азербайджана по Карабаху © REUTERS, Aziz Karimov

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. В начале ноября посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.