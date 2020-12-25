«Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики № 2280 от 28 сентября 2020 года военнослужащие, призванные на военную службу, будут поэтапно демобилизованы с 25 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года», — говорится в тексте распоряжения главы государства.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. В начале ноября посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.