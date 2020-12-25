Ранее КСУ признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов.
В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В Офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а Кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.
Зеленский отметил, что Конституционный суд подвергается влиянию как со стороны политиков, так и со стороны бизнеса.
«Состав КСУ нам с вами понятен — это как "дети" Виктора Януковича, так и "племянники" Петра Порошенко. Еще есть "дальние родственники" Юлии Тимошенко. Это правда, с которой мы живем», — заявил президент.
Он призвал председателя суда Александра Тупицкого уйти со своего поста.
«Я считаю, Тупицкий не может быть председателем КСУ. Перезагрузка суда должна начаться именно с этого. Я даже не угрожаю. Конфликт с государством, конфликт с обществом, конфликт с Верховной Радой, конфликт с президентом. Мне кажется, этого достаточно, чтобы человек ушел. Это нормальный мужской шаг», — сказал Зеленский.
Накануне стало известно, что Тупицкого вызывают на 28 декабря на допрос в Офис генпрокурора, в ходе которого ему собираются вручить подозрение в совершении преступления по делу о незаконной приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.
В отношении Тупицкого возбуждены несколько уголовных дел, в том числе по факту самовольного занятия земельного участка в Крыму, совершенного группой лиц, а также госизмены. Тупицкий подтвердил наличие у него земельного участка в Крыму, но заявил, что не знает, как его задекларировать на Украине. Он также назвал возбуждение дел давлением на него.