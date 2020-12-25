Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал работу Конституционного суда (КСУ) страны, который, по его мнению, не является независимым. Такую точку зрения глава государства высказал в интервью «Фокусу», которое было опубликовано 25 декабря

Активисты привезли виселицу к дому главы КСУ Тупицкого © Facebook, КСУ

В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В Офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а Кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.

Зеленский отметил, что Конституционный суд подвергается влиянию как со стороны политиков, так и со стороны бизнеса.

«Состав КСУ нам с вами понятен — это как "дети" Виктора Януковича, так и "племянники" Петра Порошенко. Еще есть "дальние родственники" Юлии Тимошенко. Это правда, с которой мы живем», — заявил президент.

Он призвал председателя суда Александра Тупицкого уйти со своего поста.

«Я считаю, Тупицкий не может быть председателем КСУ. Перезагрузка суда должна начаться именно с этого. Я даже не угрожаю. Конфликт с государством, конфликт с обществом, конфликт с Верховной Радой, конфликт с президентом. Мне кажется, этого достаточно, чтобы человек ушел. Это нормальный мужской шаг», — сказал Зеленский.

Накануне стало известно, что Тупицкого вызывают на 28 декабря на допрос в Офис генпрокурора, в ходе которого ему собираются вручить подозрение в совершении преступления по делу о незаконной приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.

В отношении Тупицкого возбуждены несколько уголовных дел, в том числе по факту самовольного занятия земельного участка в Крыму, совершенного группой лиц, а также госизмены. Тупицкий подтвердил наличие у него земельного участка в Крыму, но заявил, что не знает, как его задекларировать на Украине. Он также назвал возбуждение дел давлением на него.