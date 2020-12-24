Представители Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) вручили председателю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку повестку о вызове в Высший антикоррупционный суд. Видео опубликовано в Facebook ведомства 24 декабря

«Детективы НАБУ вручили лично председателю ОАСК повестку о вызове в ВАКС. Вот как это было», — говорится в подписи к видео.

На сайте ведомства сообщается, что повестка была вручена Вовку 23 декабря, во время празднования, организованного бывшим депутатом, президентом одного из юридических вузов Украины.

Зеленский поручил рассмотреть возможность ликвидации Окружного административного суда Киева © пресс-служба президента Украины

«Я не знаю, кто вы», — говорит глава ОАСК, быстро уходя от детективов и садясь в машину. Уезжая, Вовк выбросил повестку.

Ранее правоохранители провели обыски в Окружном админсуде Киева. После этого НАБУ сообщило, что Вовк и еще ряд сотрудников суда получили статус подозреваемых. По версии следствия, они во главе с председателем суда действовали в рамках преступной организации, которая была нацелена на захват госвласти за счет установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе.

Позднее Вовк заявил о давлении на суд и на него лично. В НАБУ заявляли, что вызывали на допрос Вовка и еще ряд судей. После неявки их на допрос они были объявлены в розыск. В начале ноября сообщалось, что Вовк находится на изоляции в связи с заражением коронавирусом.