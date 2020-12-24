После ухода в отставку Виталия Боговина депутаты Запорожского областного совета избрали третьего за последние две недели председателя — Елену Жук. Об этом 24 декабря сообщает inform.zp.ua

Ранее, 11 декабря, о своем избрании главой облсовета заявил Виталий Боговин, в компании людей в камуфляже, которые представились ветеранами АТО, пообещавший «не допустить образования Запорожской народной республики».

Тогда выборы на заседании облсовета закончились дракой, депутаты от «Оппозиционной платформы» и «Европейской солидарности» заявили о захвате власти.

На внеочередной сессии облсовета четыре представителя «Слуги народа» (Роман Терехов, Сергей Селевич, Юрий Капустянский и Виктор Толочек) заявили о создании новой, «Зе-фракции», и объявили недействительными результаты тайного голосования.

Двоевластие и безвластие в Запорожье. Как в области возникли сразу две «народные республики» © 061.ua

Боговин из-за противостояния с группами внутри партии «Слуга народа» и накануне визита в область президента заявил о сложении полномочий.

Его отставку поддержали 44 депутата из 84. Затем 46 депутатов Запорожского облсовета приступили к новому голосованию, в результате чего все они отдали голоса за другого кандидата от «Слуги народа» Елену Жук.

Сообщается, что Жук работала бухгалтером в фирме Боговина и была его доверенным лицом на выборах в Верховную Раду в 2019 году.