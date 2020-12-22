Сфотографировались две звезды на премьерном показе украинского мультфильма «Сказки старого мельника».
«Добрая, позитивная украинская сказка "Сказки старого мельника". Сказка, где побеждает любовь! Очень рада была встретить нашу легенду Руслану!» — написала модель плюс-сайз.
Поклонники отметили, что на фоне яркой и жизнерадостной Кузнецовой Руслана выглядела во всех отношениях бледно в повседневной одежде и с отсутствием макияжа.
Мила Кузнецова известна как обладательница самой большой натуральной груди на Украине. Долгое время девушка утверждала, что у нее 13-й размер бюста, однако последние замеры показали, что при обхвате молочных желез в 136 сантиметров обхват под грудью всего 89, а это значит, что у Кузнецовой уверенный 15-й размер.
Ранее издание Украина.ру сообщило о том, что Украинка с бюстом-великаном оголила грудь в честь праздника.