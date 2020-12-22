«Если вы пойдете в больницу покупать какие-то чудодейственные таблеточки от коронавируса или вакцину, вы поймете, что вы просто не можете себе это позволить… И что вы пойдете делать? Правильно, опять Богу молиться и лечиться калинкой-малинкой. К сожалению, такую ситуацию создало государство», — сказала Савченко.
Она также считает, что медицинская сфера в 2021 году будет недофинансирована и медицинских сотрудников станет меньше, так как они будут «выезжать туда, где им предложат достойную оплату труда».
Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет около $177, такие показатели заложены в госбюджет на текущий год. Прожиточный минимум составляет около $87, минимальный размер пенсий — $70.
За все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 970 993 человек, летальных случаев — 16 665.