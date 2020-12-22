Уровень доходов украинцев настолько не соответствует ценам на лекарства для борьбы с коронавирусом, что им остается «лечиться калинкой-малинкой». Об этом 21 декабря заявила экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко в эфире телеканала ZIK

Савченко высказалась против карантина © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Она также считает, что медицинская сфера в 2021 году будет недофинансирована и медицинских сотрудников станет меньше, так как они будут «выезжать туда, где им предложат достойную оплату труда».

Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет около $177, такие показатели заложены в госбюджет на текущий год. Прожиточный минимум составляет около $87, минимальный размер пенсий — $70.

За все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 970 993 человек, летальных случаев — 16 665.