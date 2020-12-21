Украинские спасатели достали из-под обшивки одного из балконов в жилом доме Днепра более 500 летучих мышей. Об этом 20 декабря сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям

Летучие мыши оккупировали школу под Тернополем © СС0, Pixabay

Жители квартиры пожаловались спасателям на странные звуки, которые доносились с балкона.

«Специалисты демонтировали утепляющую обшивку балкона и обнаружили целую стаю летучих мышей. Отловленных более 500 летучих мышей спасатели поместили в картонные коробки с отверстиями, чтобы те имели возможность дышать», — говорится в материале.

Животных передали волонтеру из центра реабилитации рукокрылых Feldman Ecopark, который находится в Харькове.