Инцидент произошел в одной из квартир многоэтажки, расположенной на улице Коробова.
Жители квартиры пожаловались спасателям на странные звуки, которые доносились с балкона.
«Специалисты демонтировали утепляющую обшивку балкона и обнаружили целую стаю летучих мышей. Отловленных более 500 летучих мышей спасатели поместили в картонные коробки с отверстиями, чтобы те имели возможность дышать», — говорится в материале.
Животных передали волонтеру из центра реабилитации рукокрылых Feldman Ecopark, который находится в Харькове.