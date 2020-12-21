При президенте Украины Владимире Зеленском невозможен прямой диалог с РФ, так как он и его команда боятся протестных акций. Об этом директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Андрей Бабицкий: Зеленский боится националистов и не пойдет против них © Андрей Бабицкий Владимир Путин во время своей большой пресс-конференции сказал, что президенты Украины, когда приходят к власти, сначала опираются на мнение большинства, а потом начинают оглядываться на националистические силы.

По мнению Золотарева, команда Зеленского действительно боится предпринимать действия, непопулярные среди националистов, которые считают себя пассионарным меньшинством, которое вправе диктовать свою волю пассивному большинству.

«К сожалению, Зеленский оказывается в положении пассивного большинства и следует в рамках тех красных линий, которые ему начертили националисты. Поэтому я не вижу каких-то предпосылок, чтобы что-то кардинально поменялось в ближайшее время», — отметил политолог.

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