Силы правого толка на Украине небезосновательно возлагают надежды на то, что с приходом в США к власти Джо Байдена «нормандский формат» обретет новое дыхание. Но они могут жестоко ошибиться, считает украинский политолог Андрей Золотарев

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Золотарёв, директор аналитического центра «Третий сектор», рассказал в интервью изданию Украина.ру.

В четверг, 17 декабря, президент России Владимир Путин провел большую пресс-конференцию, во время которой, в частности, прокомментировал тему Донбасса, отношения России с Украиной и тему СНГ в целом.

- Андрей Владимирович, Путин сказал, что президенты Украины, когда приходят к власти, сначала опираются на мнение большинства, а потом начинают оглядываться на националистические силы. По мнению российского лидера, это говорит о недостатке политического мужества. На ваш взгляд, возможен ли еще прямой диалог президента Украины Владимира Зеленского с Путиным?

— Судя по всему, уже нет, поскольку Зеленский и его команда боятся предпринять какие-то резкие движения, способные вызвать протестные акции. А у националистического меньшинства подход такой: завжди меншість одвічних лицарів нав'язує власну волю більшості грічкосіїв та свинопасів (укр. «всегда меньшинство извечных рыцарей навязывает свою волю большинству гречкосеев и свинопасов». — Ред.). То есть считают себя пассионарным меньшинством, которое вправе диктовать свою волю пассивному большинству.

Ну и, к сожалению, Зеленский оказывается в положении пассивного большинства и следует в рамках тех красных линий, которые ему начертили националисты.

Поэтому я не вижу каких-то предпосылок, чтобы что-то кардинально поменялось в ближайшее время.

Контрабанда или подмена «Минска»: зачем Украине свободная экономическая зона в Донбассе © пресс-служба президента Украины - А может ли Россия что-то предпринять, чтобы подтолкнуть Украину к сближению? Потому что пока действия Москвы, такие как введение санкций против депутатов «Слуги народа», тоже не особо способствуют выстраиванию диалога…

— Это тоже такой элемент принуждения к примерному поведению, такой, скорее, знак, что мы видим ваши игры относительно того, как [замглавы делегации Киева по Донбассу в Минске Алексей] Резников выразился, что мы не можем отказаться от Минских соглашений, но и не можем их выполнить, а следовательно, что мы делаем? Тянем время, играя в процесс.

То есть Путин ясно дал понять, что эти игры прекрасно видят и больше подыгрывать в этом не будут. Соответственно, и дальше будут помогать Донбассу, Путин сам обозначил, инфраструктурно. Это означает, что это все выйдет на то, что Минский процесс будет заморожен, значит, следующей встречи «нормандской четверки» в ближайшее время ожидать не стоит.

- В ближайшее время — это какой период времени? Можно ли ожидать каких-то подвижек в 2021 году, особенно учитывая то, что в США к власти пришли Джо Байден и демократы?

— Кстати, Байден может оказаться тем фактором, который может принудить к выполнению «Минска», поскольку и первый, и второй «Минск» подписывались в то время, когда украинскую политику опекал Байден. И именно его команда была больше в курсе украинских реалий, нежели Обама (экс-президент США Барак Обама, при котором Байден был вице-президентом. — Ред.) и его окружение.

Константин Затулин: Байден будет стараться дистанцироваться от Украины © РИА Новости, Нина Зотина Дональда] Трампа отразится на отношении к Украине со стороны Соединенных Штатов, но этого не произошло. И точно так же представители правой части украинского политикума, которые считают, что Байден придет — порядок наведет, могут жестоко ошибиться.

- Помимо Украины, на пресс-конференции была поднята тема ситуации в Белоруссии, и Путин не высказал каких-то критических замечаний касательно внутренних дел республики, подчеркнув лишь, что там налицо вмешательство извне, и напомнив, что президент Белоруссии Александр Лукашенко инициировал изменения в Конституцию. Как думаете, будет ли Россия и дальше поддерживать Лукашенко?

— По большому счету Россия заинтересована в — подчеркиваю — плавном трансфере власти от Лукашенко к какой-то более компромиссной для общества фигуре. Поскольку да, Лукашенко удержал власть, но в ситуации, когда имеется значительный пласт людей, которые даже недавно поддерживали белорусского лидера, а теперь негативно воспринимают репрессивные действия, в обществе происходит раскол и раздрай.

Поэтому в такой ситуации Россия внешне будет демонстрировать поддержку Лукашенко, но будет искать какой-то вариант компромисса, чтобы с Беларусью не произошло то, что произошло с Украиной.

- Каковы в такой ситуации, на ваш взгляд, перспективы реального создания Союзного государства?

— Ситуация вынудила Лукашенко обидеться на Россию, и я думаю, что продвижения в этом вопросе в ближайшее время тоже не будет.

- Этому препятствует именно Лукашенко?

— Внутриполитическая ситуация и Лукашенко, да, поскольку он боится, что его с должности председателя колхоза понизят до бригадира.