«Поэтому я думаю, что принципиально Украина будет получать поддержку Вашингтона, в том числе военную и финансовую, но я сомневаюсь, что администрация Байдена будет толкать Киев к решительным действиям на востоке страны… У американской политической элиты сегодня нет ни желания и политической воли, ни знаний достаточных для того, чтобы решить этот конфликт в свою пользу», — заявил эксперт.
При этом, по его словам, ничего из этого нет, в частности, ни у Брюсселя, ни у Москвы. Он убежден, что каждая из сторон не позволит противникам решить конфликт в чужую пользу, но в свою пользу повернуть ситуацию им не удастся.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.