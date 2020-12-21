Ни у Джо Байдена, ни у его команды нет ни малейшего представления, чем можно заменить Минские соглашения, притом что у них нет сомнений в том, что они невыполнимы и являются тупиком. Об этом американо-российский политолог, президент Центра глобальных интересов (Вашингтон) Николай Злобин сказал в интервью изданию Украина.ру

Бизяев сказал, когда можно ждать перелома в ситуации в Донбассе © Facebook, Руслан Бизяев | Facebook, Руслан Бизяев | Перейти в фотобанк

При этом, по его словам, ничего из этого нет, в частности, ни у Брюсселя, ни у Москвы. Он убежден, что каждая из сторон не позволит противникам решить конфликт в чужую пользу, но в свою пользу повернуть ситуацию им не удастся.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.