Американо-российский политолог, президент Центра глобальных интересов (Вашингтон) Николай Злобин охарактеризовал последние события и дал ряд прогнозов, в том числе касающихся отношений США и Украины

— Николай, что ждёт Украину после 20 января 2021 года?

Николай Злобин: Политик должен уметь проигрывать © AP, Байдена внешняя политика не будет приоритетом, по крайней мере первые год-два. Байден должен провести страну через пандемию. Он уже обещал в первые сто дней, а это традиционный рубеж для американских президентов, произвести не менее 100 миллионов доз вакцины от коронавируса. Это очень амбициозный план.

Сегодня ответственность за ситуацию на Трампе, после 20 января она будет на Байдене. Это будет главный фокус его команды на год. Речь идёт не только о вакцинации, но и о грамотном управлении экономической и социальной ситуацией в стране. Байден — сторонник открытой экономики, но при этом часть демократов считает, что надо вводить жёсткие ограничения на разного рода экономическую деятельность. К примеру, Калифорния, Нью-Йорк практически закрыли места общественного пользования: кино, театры, рестораны, спортивные клубы. Всё это может ударить по экономике, увеличить безработицу и недовольство населения. С другой стороны, масштабы пандемии в Америке вызывают серьёзные разногласия в общественном мнении. Байдену надо провести страну между двумя плохо сочетающимися задачами: спасение экономики и преодоление пандемии.

Вторая внутриполитическая проблема, которая стоит перед Байденом, — это проблема нелегальной миграции. Я уже не говорю про необходимость перестройки партии, формирование команды, разруливание отношений с энергетическим бизнесом США и т.д. То есть внутренняя повестка дня — это главная повестка для Байдена. Это повестка дня всегда главная для американских президентов, но для Байдена особенно. Николай Злобин: кто он © РИА Новости, Нина Зотина

Если брать внешнюю политику, то можно предположить, с достаточной долей уверенности, что первоочередной задачей будет восстановление традиционно близких отношений с европейскими союзниками. Трамп напугал европейцев, и они ждут не дождутся возвращения демократов и готовы отдаться Байдену с новой силой.

Другими первоочередными внешнеполитическими проблемами являются: коррекция китайской политики Трампа (Байдену предстоит найти новые методы ведения торгового противостояния с Пекином), перестройка отношений с Ираном (интересно, сможет ли Байден вернуться к иранской ядерной сделке), выработка более эффективной политики в отношении Ближнего Востока и Латинской Америки.

Байдену необходимо будет найти правильное позиционирование США на современном глобальном энергетическом рынке. Безусловно, одним из приоритетов являются отношения с Россией, это отдельная тема для разговора. С большой долей уверенности можно предположить, что администрация Байдена, пусть и не сразу, но значительно усилит свой интерес к постсоветскому пространству, тем более что в мире складывается впечатление, что Россия полностью утратила контроль над ним и постсоветское пространство пошло вразнос.

Замечу, что не только Америка увеличит интерес к постсоветскому пространству в нынешних условиях, но и, безусловно, Китай, арабский мир, Иран и Турция. Всё это надо иметь в виду, чтобы понять, что ждёт Украину.

С одной стороны, Байден знает ситуацию на Украине несравнимо лучше своего предшественника. С другой стороны, именно на Украине его ждут повышенные политические риски, связанные с историями о коррупции его самого и его сына, с историями о различного рода сговорах с украинскими политиками, что уже стало большой темой предвыборной кампании этого года. Байден и его «украинцы»: кто будет работать в новой администрации президента США © REUTERS, Leah Millis

Главный вопрос, который будет стоять перед Байденом, — как максимально помочь Украине при минимальном раздражении России. И здесь как раз ему могут помочь европейские союзники, с которыми он планирует наладить новые хорошие отношения. Я думаю, что Украину ждёт американо-европейская политика, гораздо более скоординированная, чем это было при Трампе. Хорошо это или плохо, ответ на этот вопрос зависит от того, с какой стороны конфликта вы находитесь, по крайней мере, очевидно одно: ни у Байдена, ни у его команды нет ни малейшего представления, чем можно заменить Минские соглашения. И при этом нет ни малейших сомнений, что Минские соглашения невыполнимы и являются тупиком.

Байден тут не оригинален, точно такая же ситуация и в Брюсселе, и в Москве. Разрешение украинского конфликта требует интеллектуального политического прорыва, а его нет, поэтому я думаю, что принципиально Украина будет получать поддержку Вашингтона, в том числе военную и финансовую, но я сомневаюсь, что администрация Байдена будет толкать Киев к решительным действиям на востоке страны, хотя, я повторяю, интерес к этому региону будет выше, но мне кажется, у американской политической элиты сегодня нет ни желания и политической воли, ни знаний достаточных для того, чтобы решить этот конфликт в свою пользу.

Впрочем, всего этого нет и у другой стороны конфликта. Каждая из сторон не даст своему противнику попытаться решить конфликт в чужую пользу, а в свою пользу им решить не удастся. Более того, на Западе считают, что нынешнее положение на востоке Украины гораздо унизительней не для Запада или Киева, а для России. Многие считают, что конфликт на Украине ослабляет Россию, ослабляет Русский мир и ежедневно демонстрирует ограниченные возможности российского потенциала, по крайней мере, такие мнения высказываются довольно часто.

При этом в Вашингтоне считают, что Украина худо-бедно, но развивается, укрепляет армию, а республики находятся в плачевном положении, загибаются и в них растут антироссийские настроения. Справедливы или нет такие рассуждения Запада, покажет будущее, но решительных действий в ближайшее время Запад на этом направлении предпринимать не будет.

«Это провокация»: Путин ответил Шнурову на вопрос о российских хакерах © РИА Новости, Павел Бедняков | Перейти в фотобанк Вчера Сергей Шнуров не от себя лично, а от канала RTVi на пресс-конференции главы государства задал Владимиру Путину вопрос про хакеров и Трампа. Как Вы считаете, ответ Путина вызовет интерес в США?

— В принципе, вопрос был задан по-американски. С юмором, иронией. Этот вопрос дал возможность президенту сыронизировать в ответ. Мы знаем, что Путин такие ситуации любит и ценит, когда он может продемонстрировать своё чувство юмора. Конечно, ответ Путина вызовет интерес в США, да и на Западе в целом, наверняка будут комментарии. Кто-то не поверит Путину, на Западе достаточно много недоброжелателей и его лично, и России, но для части американского истеблишмента такой ответ будет вполне успокаивающим. Украинский журналист Роман Цимбалюк о Путине, о себе и о том, почему российских журналистов не пускают в Киев © РИА Новости, Евгений Биятов

— Как Вы считаете, существует ли вероятность, что Трамп может попробовать спровоцировать американцев выйти на улицу?

— Я думаю, что Трамп, который ни разу за время своего президентства не вышел из жёстких рамок правового поля, очень хотел бы, чтобы ситуация до конца его президентства оставалась в этом самом правовом поле. Его нельзя не уважать за упорство, с которым он пытается доказать свою правоту. Он использует все легальные возможности, которые ему предоставлены. У него отличная юридическая команда, а его энергии можно только позавидовать.

Мне это напоминает первые игры по хоккею между СССР с одной стороны и Канадой или США с другой, когда канадские хоккеисты, к большому удивлению тогдашних советских болельщиков, или проигрывая с большим счётом, или выигрывая с таким же большим счётом, но до самой последней секунды играли с полной отдачей, хотя, казалось бы, могли бы уже и расслабиться.

Бороться надо до самого конца — таков стиль американского спорта и стиль американской политики. Трамп борется максимально до конца. И я думаю, что даже после того, как он покинет Белый дом, Трамп продолжит свои юридические иски, и, на мой взгляд, это очень хорошо для американской избирательной системы. Но я думаю, Трамп понимает, что среди его сторонников могут оказаться настоящие пассионарии, которые, будучи крайне недовольными результатом выборов, могут взяться за оружие и выйти на улицы.

Я думаю, что он не захочет нести ответственность за такое развитие событий и выглядеть подстрекателем. Вообще американцы по природе своей нация протестная. Их хлебом не корми, но дай попротестовать против чего-нибудь. Малейшее недовольство может вывести людей на улицы. Они по природе своей бунтари, не революционеры, а бунтари, поэтому массовые митинги, а то и столкновения вполне возможны.

Я думаю, что часть сторонников Трампа будет считать Байдена не полностью легитимным президентом, и на этой почве могут возникнуть противостояния в разных штатах США. Важно то, как будут складываться отношения Трампа с Республиканской партией. Само положение Республиканской партии сегодня полностью зависит от результатов выборов в Сенат в штате Джорджия: если республиканцы выиграют эти выборы, они сохранят Сенат за собой и смогут серьёзно оппонировать Байдену. Если проиграют, то демократы получат всё: и Белый дом, и Палату представителей, и Сенат.

В этой ситуации важно понять, кто кому больше нужен: Трамп республиканцам или Республиканская партия Трампу. С одной стороны, он пользуется сегодня большой поддержкой со стороны республиканцев и обладает огромным электоральным потенциалом, с другой стороны, многие республиканцы не уверены, что Трамп будет готов усмирить свои аппетиты ради партийных интересов. В интересах Республиканской партии оставаться полноценным политическим игроком и обладать серьёзным потенциалом на следующие промежуточные выборы, которые пройдут через два года. Я склоняюсь к тому, что Трамп найдёт своё новое место в рядах Республиканской партии, по сути, возглавит её и будет готовиться к новому политическому этапу.

В этих условиях ему очевидно невыгодно стимулировать потасовки на улицах. Это сломает его имидж уважающего закон политика, вряд ли он хочет ситуацию, когда демократы будут обвинять его в том, в чём он сам последний год обвинял, и не без оснований, демократов. Однако надо признать, что Трамп сломал уже очень много стереотипов в американской политике, может быть, он решится сломать и этот, но я полагаю, что вряд ли.

— Вчера прошла пресс-конференция Путина. Есть ли какая-то реакция, каковы Ваши впечатления?

«Магия сработает так, как захочет Путин»: соцсети о пресс-конференции президента России © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Кстати, будет интересно посмотреть их взаимоотношения с Байденом, который тоже является очень опытным политиком и который теперь будет занимать высший пост в США. Байден в политике всю жизнь. Будет интересно посмотреть, как они будут пользоваться своим опытом и собственным политическим багажом в нынешних условиях, сможет ли Байден бросить вызов Путину с точки зрения политического тяжеловеса или его пик уже прошёл.

Второе, что можно сказать, — опыт Путина в виде его умения обобщать широко и мыслить стратегически. Он, как опытный политик, способен, если надо, подняться над политической тактикой и посмотреть в корень проблемы. Не всегда, но часто ему это удаётся.

Третье — пресс-конференция показала исключительно доброжелательный тон, я был даже сказал, дружеский тон в отношении западных партнёров. Путин в очередной раз сказал о том, что Россия готова к сотрудничеству и взаимодействию, что, собственно, он говорил на протяжении последних двадцати лет. Он не взял на себя ни доли ответственности за ухудшение этих отношений, когда ему задали прямой вопрос.

Может быть, для внутренней аудитории это сработает, но для внешней аудитории имидж России не такой «белый и пушистый», как об этом сказал Путин.

Кроме того, мне показалось, что мелькнула старая беда российского руководства — проводить реактивную политику, а не пытаться строить проактивную. Россия опять, по словам Путина, готова к предложениям Запада, и нет ответа на вопрос, для чего Байдену улучшать отношения с Россией, что может Россия предложить Байдену. Какие проблемы Америка может решить, или ей легче будет решить через взаимодействие с Россией.

Конечно, есть очевидные проблемы, связанные с безопасностью, пандемией, экологией, но они и так будут полем сотрудничества, а что Россия может предложить своим партнёрам на Западе, в чём они нуждаются и почему они должны захотеть более продуктивного сотрудничества с Москвой. Ответа на этот вопрос от Путина не было.