В Нидерландах, Дании и Австралии обнаружили новый штамм коронавируса, который ранее нашли в Великобритании. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения, пишет 20 декабря «Би-би-си»

Назван год, когда коронавирус оставит Украину в покое © REUTERS, Gleb Garanich

Правительство Нидерландов заявило, что в ближайшие дни начнет работу с другими странами-членами Евросоюза для изучения возможного распространения нового штамма. Кроме того, страна закрыла авиасообщение с Великобританией до 1 января.

В начале недели министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране обнаружили новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека к человеку и, следовательно, более заразен.