Новый тип коронавируса распространяется быстрее, чем уже известный, однако говорить о его большей опасности пока нельзя. Кроме того, нет никаких доказательств того, что мутация вируса по-другому реагирует на вакцину.
Правительство Нидерландов заявило, что в ближайшие дни начнет работу с другими странами-членами Евросоюза для изучения возможного распространения нового штамма. Кроме того, страна закрыла авиасообщение с Великобританией до 1 января.
В начале недели министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране обнаружили новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека к человеку и, следовательно, более заразен.