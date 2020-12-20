Решение, чей вопрос прозвучит на пресс-конференции, за принимающей стороной. Об этом сказал корреспондент агентства УНИАН Роман Цимбалюк в интервью изданию Украина.ру

«Вопросы и ответы не пересекаются. Ты можешь, хоть стоя на голове, спрашивать у Путина, он скажет то, что захочет. Он решил высказать свое мнение по Украине, не вдаваясь в эмоции», — заявил Цимбалюк.

При этом на предыдущих конференциях президент РФ сам предлагал ответить на вопросы из Украины.

Made in Ukraine: Цимбалюк оправдался за российский проект © Тарас Цимбалюк/инстаграм

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Цимбалюк присутствует на пресс-конференциях Владимира Путина с 2014 года и регулярно задает провокационные вопросы, устраивая из своего выступления своеобразный перформанс. В частности, в 2018 году он обвинил российского президента в поддержке «оккупированного» Донбасса и во вмешательстве в избирательный процесс на Украине, а в 2019 году спросил об «украинских танках на Кубани».