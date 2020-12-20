«Вопросы и ответы не пересекаются. Ты можешь, хоть стоя на голове, спрашивать у Путина, он скажет то, что захочет. Он решил высказать свое мнение по Украине, не вдаваясь в эмоции», — заявил Цимбалюк.
При этом на предыдущих конференциях президент РФ сам предлагал ответить на вопросы из Украины.
Цимбалюк также заявил, что «российские телевизор и пропаганда будут петь безумные песни об Украине, а Украина будет жить своей жизнью, и никаких линий пересечения не будет».
Полностью прочитать интервью можно здесь.
Цимбалюк присутствует на пресс-конференциях Владимира Путина с 2014 года и регулярно задает провокационные вопросы, устраивая из своего выступления своеобразный перформанс. В частности, в 2018 году он обвинил российского президента в поддержке «оккупированного» Донбасса и во вмешательстве в избирательный процесс на Украине, а в 2019 году спросил об «украинских танках на Кубани».