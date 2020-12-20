«Ну, если и будет, то гибридная [поддержка]. Его будут поддерживать в том курсе, который он продекларировал, о конституционных изменениях и постепенном отходе от власти. Если он будет его нарушать, то, я думаю, поддерживать его не будут», — сказал Молчанов.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.
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