Если поддержка Белоруссии со стороны России и будет, то будет она гибридной, считает украинский политолог Кирилл Молчанов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Ну, если и будет, то гибридная [поддержка]. Его будут поддерживать в том курсе, который он продекларировал, о конституционных изменениях и постепенном отходе от власти. Если он будет его нарушать, то, я думаю, поддерживать его не будут», — сказал Молчанов.

Кирилл Молчанов: Поезд двусторонних переговоров с РФ для Зеленского уже ушел © Facebook, Денис Жарких Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.

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