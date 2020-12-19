По словам Княжицкого, возмущение у соратников Порошенко вызвало не то обстоятельство, что Шкарлет делал карьеру во времена президента Виктора Януковича, а то, что он стал министром благодаря «кнопкодавству».
«Как можно ребенку говорить, чтобы он не списывал и не обманывал после этого?», — написал Княжицкий.
В четверг, 17 декабря, Верховная Рада с трудом утвердила кандидатуру Шкарлета на пост главы Минобразования. Он исполнял обязанности главы ведомства с июня этого года.
Шкарлета поддержали часть «Слуг народа» (171), ОПЗЖ (20), «Доверие» (16), «За будущее» (12) и 7 внефракционных депутатов. Против его назначения выступали «Голос», «Евросолидарность» и отдельные «Слуги народа».