Депутаты фракции экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» намерены инициировать постановление Верховной рады об увольнении с должности министра образования и науки Сергея Шкарлета. Об этом соответствующую резолюцию 19 декабря на своей странице в Facebook опубликовал депутат Николай Княжицкий

Принесенные Шкарлетом. Почему в Украине кипят страсти вокруг Минобразования © vesti.ua Виктора Януковича, а то, что он стал министром благодаря «кнопкодавству».

«Как можно ребенку говорить, чтобы он не списывал и не обманывал после этого?», — написал Княжицкий.

В четверг, 17 декабря, Верховная Рада с трудом утвердила кандидатуру Шкарлета на пост главы Минобразования. Он исполнял обязанности главы ведомства с июня этого года.

Шкарлета поддержали часть «Слуг народа» (171), ОПЗЖ (20), «Доверие» (16), «За будущее» (12) и 7 внефракционных депутатов. Против его назначения выступали «Голос», «Евросолидарность» и отдельные «Слуги народа».