Икону Лаврову 14 декабря подарил председательствующий президиума Боснии и Герцеговины, сербский представитель Милорад Додик. По словам Додика, подаренной иконе 300 лет, якобы она была найдена в Луганске.
После этого посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в правительство в Сараево с требованием «безотлагательно и однозначно выяснить, каким образом позолоченная икона из Луганска оказалась в стране».
«Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола», — прокомментировали ситуацию в МИД РФ.
МИД Украины назвал икону объектом культурного наследия страны. МИД Боснии и Герцеговины перенаправил просьбу украинской стороны в президиум республики.