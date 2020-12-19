Икона, которую в качестве дара получил глава МИД РФ во время визита в Боснию и Герцеговину, будет возвращена. Об этом 19 декабря сообщило внешнеполитическое ведомство

Подаренная Лаврову в Сараево икона возмутила Украину © Пресс-служба МИД РФ | Пресс-служба МИД РФ | Перейти в фотобанк Милорад Додик. По словам Додика, подаренной иконе 300 лет, якобы она была найдена в Луганске.

После этого посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в правительство в Сараево с требованием «безотлагательно и однозначно выяснить, каким образом позолоченная икона из Луганска оказалась в стране».

«Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола», — прокомментировали ситуацию в МИД РФ.

МИД Украины назвал икону объектом культурного наследия страны. МИД Боснии и Герцеговины перенаправил просьбу украинской стороны в президиум республики.