Вероятность широкомасштабной воны в Нагорном Карабахе после того, как туда прибыли российские миротворцы практически нулевая. Об этом РИА Новости заявил советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики по вопросам внешней политики Давид Бабаян

Александр Искандарян о словах Путина: Проблема карабахского конфликта остается нерешенной © Sputnik /Asatur Yesayants

«Многим глобальным и региональным игрокам не нравится, что в Нагорном Карабахе присутствует Россия и ее миротворцы. Значит, что нужно сделать? "Подмочить" ее репутацию, показать, что РФ якобы не в состоянии обеспечить безопасность в регионе. Однако понятно, что для 100%-й эффективности миротворцам нужно немного больше времени. Необходимо не только знать местность, но также обычаи народа, его нравы, историю. Это потребует чуть больше времени — минимум несколько месяцев», — сказал представитель НКР.

Нагорный Карабах объявил о выходе из состава Азербайджанской СССР в феврале 1988 года. В ходе вооруженного конфликта Баку утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими районами.

Утром 27 сентября 2020 года ВС Азербайджана начали военную операцию по возврату потерянных территорий. После полутора месяцев ожесточенных боев в ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирное соглашение. Под контроль Баку перешли Агдамский, Кельбаджарский, Лачинский район и город Шуша.

Лидер Азербайджана, объявляя о победе своей страны в войне за Карабах, назвал войну Отечественной. 10 декабря в Баку пошел военный парад в честь победы, гостем которого стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ранее заявлявший о поддержке Баку в войне за спорные территории.