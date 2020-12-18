Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина не будет закупать вакцину от COVID-19 российского производства, а «должна идти путем развитых государств». Об этом он сказал в эфире ток-шоу «Право на власть» 17 декабря

«Вопрос в том, действительно ли она будет действовать. Вот только что упомянули Великобританию: они же не "Спутником" вакцинировались… Там другая вакцина. Они исходят из того, что защищают интересы и здоровье своих людей. Я уверен, что в этом плане мы должны идти путем развитых государств», — заявил Разумков.

Степанов рассказал, когда на Украину поступит вакцина Pfizer © REUTERS, Dado Ruvic/File Photo

Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал ускорить поставки вакцины от коронавируса на Украину. Он призвал подключиться к выполнению этой задачи работников министерств иностранных дел и здравоохранения, дипломатический корпус и даже сотрудников украинских спецслужб.

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что на сегодняшний момент на территории Украины, на харьковском заводе «Биолек», возможно наладить производство российской вакцины «Спутник V».

«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса, разработана российским Центром им. Гамалеи. Согласно исследованиям данных по 18 794 добровольцам, на 28-й день после введения первой дозы вакцины «Спутник V» ее эффективность составила 91,4%, а на 42-й день подтверждена более чем 95%-ная эффективность.